Pernilla slog världsrekord – sprang 73 mil på sex dagar

Världsrekordet i löpband låg tidigare på 72,4 mil, något 53-åriga Pernilla Otto i Ängelsfors tränat för att slå. Och all träning har äntligen gett resultat. 19 augusti gick hon i mål med ett nytt resultat – 73 mil på löpband. ”Nu räcker det att blåsa på mig så ramlar jag”, säger hon efter det satta rekordet.

I sex dagar i sträck sprang ultralöparen Pernilla Otto tolv mil om dagen. Hennes nästsista dag på löpbandet medverkade en trött Pernilla i Nyhetsmorgon.

– Vi är enligt plan, sa hon då.

Hon berättade att hon hade ont i benen men att hon fick stöd av sina supportrar att hålla ut genom smärtan. Hon menade att det inte fanns något annat alternativ än att klara av att ta rekordet, annars skulle det vara slöseri med tid, pengar och smärta.

– Om rekordet sitter är det värt det, sa Pernilla Otto, påhejad av entusiastiska supportrar.

2:55 Hon ska springa 73 mil – på sex dygn

Dagen efter satte hon äntligen världsrekordet. Under dessa sex dygn vilade Pernilla ungefär tre timmar per dag – två timmar per dag i en säng i sin husvagn och femton minuter var sjätte timme.

– Mina korta vilopauser satt jag i en solstol, och då somnade jag på två sekunder, berättar hon.

Förutom vila är kosten en viktig del för att klara av att löpa 73 mil. De första dagarna åt Pernilla frukost, lunch och middag som vanligt. Sedan började hon äta mellanmål i form av näringsdrycker som man brukar ge till äldre. I övrigt bestod kosten av mycket potatis, fisk, sås och yoghurt.

Nya utmaningen

Hon vill hylla sina supportrar som har funnits vid hennes sida under världsrekordförsöket. Hon vill speciellt lyfta sin supporter Joakim.

– Han har dansat i tio timmar i sträck för att hålla mig vaken, säger ultralöparen.

Pernilla Otto har sprungit sedan hon var 37 år och menar att det aldrig är försent att börja löpträna. Hennes nästa utmaning blir lite annorlunda.

– Min utmaning just nu blir nog att inte hitta på något mer dumt den närmaste tiden, säger hon.