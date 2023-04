Pelle Almqvist, mest känd som Howlin' Pelle, är sångare och frontfigur i rockbandet The Hives. The Hives slog igenom stort internationellt 2000 med albumet Veni Vidi Vicious och hitsingeln “Hate To Say I Told You So”. Sedan dess har bandet turnerat världen över, spelat på festivaler som Coachella och medverkat i stora tv-program som David Letterman och Conan O’Brien. The Hives har under åren vunnit hela elva Grammisar, bland annat för Årets grupp, Årets rock och Årets album.



Amie Bramme Sey är en framgångsrik journalist, debattör och programledare. Amie startade sin karriär på Sveriges Radio och Aftonbladet och leder i år Grammis för fjärde året i rad. Amie är i år även aktuell som programledare för ELLE-galan och gästar i vår humorprogrammet Bäst i Test på SVT.