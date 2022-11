Värmerekord: 16,7 grader i Småland

Under lördagen slogs dubbla rekord med en topp i form av 16,7 plusgrader i Gladhammar i östra Småland.



Det är den varmaste temperaturen som har uppmätts så här sent in på året i landet, uppger SMHI.



I södra Sverige kanske sommaren till slut får göra halt i sin rekordmarsch.



Temperaturrekordet slogs en första gång redan under natten, då det uppmättes 16,1 grader i Hudiksvall i Hälsingland.



Senare under dygnet fick Hudiksvallsnoteringen stryka på foten för Gladhammars 16,7 grader.



Bakgrunden är ett lågtryck, som har fört med sig mild luft med höga temperaturer främst på östkusten.

