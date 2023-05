Personalen på Ebba Braheskolan i Nacka har under våren anordnat ett minst sagt spektakulärt projekt.

De har nämligen hållit ett eget Masked Singer – där eleverna stått för dräkterna och personalen för spexet.

– Jag tyckte det var så roligt, vilken kreativitet, vilken fantasi, säger Masked Singer Sveriges Pernilla Wahlgren i en hälsning.

På fredag är det stor final i Masked Singer där Maneten, Karamellen och Magiska boken ställs mot varandra i en rafflande kamp om pokalen. Men faktum är att ett Masked singer redan är avgjort – och det är Masked singer Nacka som anordnats av personalen på Ebba Braheskolan.

– Idén kläcktes på en efterarbetsdag när vi satt och snackade med kollegorna och sa att vore inte det här jätteroligt och vi skulle kunna engagera eleverna på bilden och kanske koppla på slöjden och allt möjligt – och givetvis skulle vi ha personalen i dräkterna, säger läraren och en av initiativtagarna Leena Joandi.

Dräkterna Partyfåret, Rainbow Kitty, Bratz Bunny och Glassen har alltså tillverkats av eleverna, medan lärarna gömt sig under. Projektet har engagerat hela skolan och pågått under nästan hela vårterminen. Det hela avslutades med att eleverna fick gissa vilka som gömde sig under dräkterna.

– Det är superkul! Så många som är engagerade, från förskoleklass till föräldrar, nior, personal, alla har gissat på Partyfåret och alla de andra, säger Partyfåret själv som hoppar in i full kostym i sändningen tillsammans med Leena.

Avmaskning i Efter fem

Och vi får till och med en avmaskning under Efter fems intervju. Bakom Partyfåret gömmer sig... idrottsläraren Andreas Lindström! Men trots stort hemlighetsmakeri var det ändå en klar majoriet av eleverna som gissade rätt på vilka som dolde sig bakom maskerna, berättar de två lärarna.

– Inte ens kostymmakarna har vetat om vem det är som ska ha på sig dräkterna så de har fått prova på varandra och fått en ungefär kroppstyp, jag har fått prova dräkterna under skapelseprocessen och så där, säger Leena.

– Typ 99 procent gissade rätt, flikar Andreas in. Jag försökte hålla det hemligt, men till slut så… de har gissat och de gissade rätt!

6:06 Skolan anordnade eget ”Masked singer”

Hyllas av Pernilla Wahlgren

Och det fina initiativet har uppmärksammats, inte bara utav oss på Efter fem. För under intervjun får lärarna och eleverna nämligen en hälsning från självaste Pernilla Wahlgren som ju är en av jurymedlemmarna i Masked Singer Sverige.

– Jag hörde om eran Masked Singer-tävling som ni gjort själva i skolan och jag tyckte det var så roligt, vilken kreativitet, vilken fantasi! Och vad otroligt kul för både lärare och elever att få ta del av det här!