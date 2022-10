I den andra fredagsfinalen var det Carmen Toubia som fick minst antal röster av tittarna och där med fick lämna tävlingen.

– Det är självklart tråkigt, men jag satt löst förra veckan och gjorde det denna veckan så det kom inte som en chock. Och jag är så stolt och så nöjd och jättetacksam, sa Carmen när hon blev den att lämna programmet.

Carmen Toubia och Caroline Ellingsen fick minst röster

Kvällens tema var ” Blast from the past”, och Carmen sjöng Edge of Seventeen med Steve Nicks – ett låtval som inte uppskattades av juryn. Men Carmen själv var nöjd med både låtval och framträdande.

I slutet var det Carmen och Caroline Ellingsen som hängde löst, innan det slutligen stod klart att Carmens resa i Idol 2022 är över.

I klippet ovan ser du Carmens sista framträdande i Idol.