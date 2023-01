I Tyskland drabbade polis och klimataktivister på måndagen samman i byn Lützerath där ett gruvbolag köpt samtliga hus som ska jämnas med marken för att man ska kunna börja bryta brunkol.

Aktivister som protesterar mot kolförbränningens påverkan på klimatet har flyttat in i de tomma husen och försökte under dagen hindra polisen från att gå in i byn.

