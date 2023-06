I Sverige finns flera kinesiska språkskolor, internationellt kända som Chinese langauges schools, CLS:s. Skolorna finns bland annat i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna och samlar några tusen elever, mestadels barn och ungdomar med kinesiskt påbrå genom en eller båda föräldrarna.



Undervisningen sker på helger och bekostas med en terminavgift men språkskolorna får även ta del av skattepengar genom stöd från svenska kommuner och studieförbund.



Enligt Kalla faktas granskning har minst fem av skolorna starka kopplingar till Kommunistpartiet KKP, genom Kinas ambassad i Stockholm eller genom den så kallade Enhetsfronten.



Enhetsfronten är en myndighet som lyder under Kommunistpartiet med syfte att sprida partiets inflytande över världen. Enhetsfronten verkar genom företag och föreningar som ska ge intryck av att vara självständiga. Både Mao Zedong, KKP:s grundare och nuvarande ordförande Xi Jinping har beskrivit Enhetsfronten som ett av partiets tre magiska vapen, där ett av målen är att förhindra att kritiska röster mot partiet växer fram bland kineser boende utomlands.



KKP anser att alla med kinesisk bakgrund är en del av den kinesiska nationen, nationalitet bestäms enligt deras uppfattning av etnicitet, inte av medborgarskap. Den kinesiska diasporan i världen uppgår till 40 - 60 miljoner personer, enligt FOI-rapporten The Chinese Communist Party and the Diaspora. Enligt SCB bodde det 2022 i Sverige sammanlagt 50 363 personer som antingen var födda i Kina eller hade minst en förälder som var det.