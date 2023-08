Man sladdade in i folkmassa vid bilträff – fem skadade

En man i 30-årsåldern greps under lördagskvällen efter att ha "burnat" och sladdat in i en folkmassa under en bilträff i Göteborg. Fem personer skadades och fick föras till sjukhus.

Exakt hur allvarligt det är det vet jag inte men jag uppfattar det inte som särskilt allvarligt. En kvinna i 50-årsåldern är lite mer skadad än de andra men det är absolut inte livshotande säger Andreas Odén, vakthavande befäl vid polisregion Väst.



De övriga skadade är en 15-årig flicka, två kvinnor i 20-årsåldern och en man i 30-årsåldern.Föraren ska ha smitit från platsen efter olyckan men greps inte långt efteråt av polis.

Vi kunde ta reda på vem han var med hjälp av olika uppgifter och filmer och det var ett odramatiskt gripande, säger Andreas Odén.



Olyckan skedde vid 21-tiden på lördagskvällen under en bilträff vid Bäckebol köpcentrum på Hisingen.Föraren sladdade runt och röken från däcken ska ha skymt all sikt för föraren och åskådare i närheten.

Bilen har ”burnat” och sladdat in i folkmassan. Det var inte avsiktligt, säger Andreas Odén.



Föraren misstänks för grovt vållande till kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycka.