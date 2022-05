”Starten på ett nytt kapitel”, så beskriver de norska syskonen Marcus och Martinus Gunnarsen att nu göra comeback efter en lång pandemipaus. I går stod det klart att tvillingbröderna vann Masked Singer där de gömde sig inuti karaktären ”Spelmannen”.

– Det var en möjlighet att få stå på scen igen fast utan press att vara ”Marcus och Martinus”, säger Marcus.

Slutet på en era

Bröderna slog igenom med buller och bång 2012, när de var 10 år gamla, och har sedan dess levt i offentligheten. De har turnerat över hela Europa och deras dunderhit ”Elektrisk” har spelats 91 miljoner gånger på Spotify. Men, när coronapandemin kom insåg tvillingarna att det var slutet på en era.

– De senaste åren har vi fått leva ett lite mer normalt liv på grund av coronapandemin, säger Martinus.

Tillbaka med ett personligare sound

Nu är de tillbaka med ny musik och ett nytt sound där deras personligheter kommer att skina igenom mer än tidigare, berättar de.



27 maj släpps deras nya singel ”When all the lights go out”.