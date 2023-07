Här totalförstörs svenska ambassaden – se bilderna inifrån

Hundratals demonstranter attackerade Sveriges ambassad i Irak under natten – som svar på den senaste koranbränningen. TV4 Nyheterna kan nu visa filmer på hur folkmassan stormar och slår sönder byggnaden.

Hundratals personer bröt sig under natten till torsdagen in på Sveriges ambassad i Irak oh satte eld på byggnader. Demonstranterna eldade flaggor och viftade med koranen och bilder på den religiös ledaren Muqtada al-Sadr.

TV4 Nyheterna nu kan publicera flera filmer inifrån ambassaden som visar den våldsamma attacken.

Fönster ligger krossade på området. Högar av möbler och elektronik rivs ner och slängs i högar på golvet. I hörnet skymtar en omkullvält tvättmaskin.

I en annan video syns hur personer krossar entréns rutor med en slägga. Påhejade av hundratals demonstranter.

Lokala källor uppger för TT att ungefär 50 procent av ambassadsområdet med tillhörande byggnader har skadats av branden.

0:58 I spelaren ovan: Jan Eliasson om diplomatiska krisen – ”Stor risk att reaktionen sprider sig”

Jan Eliasson: ”Liknande reaktioner att vänta”

Utrikesminister Tobias Billström (M) gick tidigare under dagen ut och fördömde angreppen. Även vice statsminister Ebba Busch (KD) ser ”mycket allvarligt” på det.

Före detta utrikesminister och Jan Eliasson varnar för att liknande angrepp kan återupprepas.

– Det är en religion som omfattas av nästan två miljarder människor och känslorna är djupa. Det ska vi inse i Sverige, säger han.

– Vi såg hur man brände flaggor i Irak förra gången och liknande reaktioner är att vänta.

Irak har under dagen både kallat hem sin toppdiplomat från Sverige – samt förbjudit alla landets affärer med Sverige.

Följ utvecklingen av konflikten mellan Sverige och Irak här