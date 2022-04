Ännu en gång är det Cyberninjans tur att inta scenen i Masked Singer Sverige. Och ännu en gång jublar panelen över vilken talang personen besitter. Det märks att personen bakom masken trivs väldigt bra på scenen, och att hen har talang råder det inga tvivel om.

Kopplingen till Pernillas barn

I kvällens program får de höra Cyberninjan sjunga "Lay all your love on me" av ABBA. Och efter sitt framträdande får hon säga tre påståenden till panelen, varav ett är falskt. Ett av dessa påståenden var direkt riktat till Pernilla Wahlgren som till en början blev chockad, men sen trillade polletten ner.

– Blev du arg nu Pernilla? Frågar programledaren David Hellenius.

