Här är årets nominerade till Grammis 2023

Årets Grammisnominerade är….

ÅRETS ALBUM

Cleo – Missaoui

Ghost – IMPERA

Jonathan Johansson – Om Vi Får Leva

Tove Lo – Dirt Femme

Viagra Boys – Cave World

ÅRETS ALTERNATIVA POP

Deki Alem – Among Heads

First Aid Kit – Palomino

GRANT – Truth & Consequences

Jonathan Johansson – Om Vi Får Leva

LÉON – Circles

ÅRETS ARTIST

Ant Wan

Ghost

Thomas Stenström

Tove Lo

Viagra Boys

ÅRETS BARNMUSIK

Alva Klum – Känslolåtarna - Som det känns när det känns

Den Förbjudna Fruktkolan – Den Förbjudna Fruktkolan

Jonas Wikstrand & Maria Lundqvist – Kronprinsen Som Försvann (Originalmusik Från Julkalendern)

Nassim Al Fakir – Årets album

Sarah Riedel, Georg Riedel, Jonas Karlsson, Henrik Dorsin, Sonja Skokic Riedel, Judit Bådagård Ekstedt

– Musik, sa Alfons Åberg

ÅRETS DANSBAND

Fernandoz – Nu tar vi nya tag

Flamingokvintetten – Vi lyfter på hatten

Highlights – En natt på stan

Lasse Stefanz – Evergreen

Sannex – Live 2020

ÅRETS ELEKTRO/DANS

Axel Boman – LUZ/Quest For Fire

Kornél Kovács – Hotel Koko

Mr. Tophat – This Is Pop

Prof. Stranger – Love Is Forever

Swedish House Mafia – Paradise Again

ÅRETS FOLKMUSIK

Liliana Zavala – Todos Mis Muertos

Northern Resonance & AXVY – I Midvintertid

Sara Parkman – Eros Agape Philia

Spöket i köket – Kurbits & Flames

Vågspel – I nöd och lust

ÅRETS HIPHOP

​​23 – Selfmade

Ant Wan – The Only Wan

Cleo – Missaoui

Jireel – Samlad årsproduktion

Yung Lean – Stardust

ÅRETS HÅRDROCK/METAL

Amon Amarth – The Great Heathen Army

Arch Enemy – Deceivers

Ghost – IMPERA

The Halo Effect – Days Of The Lost

Watain – The Agony & Ecstasy Of Watain

ÅRETS JAZZ

Britta Virves – Juniper

Esbjörn Svensson – HOME.S.

Hederosgruppen – Ståplats

Joel Lyssarides – Stay Now

Josefine Lindstrand – Mirages By The Lake

ÅRETS KLASSISKA

Göteborgs Symfoniker, Santtu-Matias Rouvali – Sibelius: Symphonies Nos. 3 & 5 Pohjola's Daughter

Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leipzig – Mozart & Voříšek: Orchestral Works

Kati Raitinen och Bengt Forsberg – A Tribute to Curiosity

Kungliga Filharmonikerna, Johan Dalene, John Storgårds – Nielsen & Sibelius: Violin Concertos

Nordic Chamber Orchestra, Delphine Constantin-Reznik, Patrik Ringborg, Joann Falletta – Andrea Tarrodi: Four Elements

ÅRETS KOMPOSITÖR

Klahr / LIOHN – Drake, Swedish House Mafia, Bree Runway, Deki Alem

Klara Söderberg & Johanna Söderberg – Palomino

Ludwig Göransson – Black Panther: Wakanda Forever

Salem Al Fakir & Vincent Pontare – Ghost, Swedish House Mafia, Petter, Benjamin Ingrosso, Otto Knows

Sara Parkman & Hampus Norén – Eros Agape Philia

ÅRETS LÅT

ADAAM – SÖDERMALM (feat. Philippe & Takenoelz)

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Elov & Beny, Sofie Svensson & Dom där – Bubbel på balkongen

LOAM & ADAAM – FAKKA UR

Victor Leksell & Einár – Din låt

ÅRETS MUSIKVIDEO

Ecco2k – Bladee – Drain Story

Filip Nilsson – Kavinsky – Cameo

Gustav Johansson – Girl In Red – October Passed Me By

Martin Falck – Fever Ray – What They Call Us

Torbjörn Martin – Gina Dirawi – Meet Me In Jannah

ÅRETS NYKOMLING

BELL

Cornelia Jakobs

Hooja

Olivia Lobato

Stella Explorer

ÅRETS POP

Benjamin Ingrosso – PLAYLIST

Laleh – Vatten

Tove Lo – Dirt Femme

Tove Styrke – HARD

Veronica Maggio – Och som vanligt händer det något hemskt

ÅRETS PRODUCENT

Hampus Lindvall

Hampus Norén

Ilya Salmanzadeh

Klahr / LIOHN

Oscar Chase

ÅRETS ROCK

Dungen – En är för mycket och tusen aldrig nog

Hurula – Ingen är kär i år och andra sånger

Johnossi – Mad Gone Wild

Slowgold – Kärlek

Viagra Boys – Cave World

ÅRETS SOUL/RNB

Bavé – All Stars Aligned

Cherrie – Samlad årsproduktion

Eric Gadd – Vykort från 2000-talet

Janice – Samlad årsproduktion

LUCIIA – 365

ÅRETS TEXTFÖRFATTARE

Annika Norlin – Mentor

Jonathan Johansson – Om Vi Får Leva

Nathalie Missaoui – Missaoui

Thomas Stenström – "Gråter om du vill", "Väntar på en solig dag" och "Sista sommaren"

Tove Lo – Dirt Femme

ÅRETS VISA/SINGER-SONGWRITER

Ane Brun – Nærmere

Joel Alme – Sköt er själva så sköter jag inte mitt

Moonica Mac – PART TWO

Sofia Karlsson – Sånger från broccolifälten

Tomas Andersson Wij – Åskan i hjärtat

Nominerade i kategorin Årets låt tas fram i samarbete med Spotify, enligt en modell från Spotify baserad på fyra parametrar – strömningar, engagemang, ålder och tid. Strömningar mäts i antal, både programmerade och organiska, tid i hur lyssnandet sett ut över en specifik period, ålder i form av andel lyssning i yngre respektive äldre målgrupper, samt engagemang i vilken grad som lyssnarna engagerat sig i låten genom att exempelvis spara ned den i egna spellistor.

Grammis 2023 anordnas av Ifpi Sverige den 3 maj på Annexet i Stockholm. Galan och prisutdelningen direktsänds kl. 20:00-22:00 på TV4 Play och Sjuan.