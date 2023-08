Shericka Jackson är världens bästa kvinnliga 200-meterslöpare. I VM-finalen pulveriserade hon motståndet när hon sprang in på tiden 21,41. Tidernas näst snabbaste lopp.

Gabrielle Thomas, Shericka Jackson eller Sha’Carri Richardson, frågan inför 200-metersfinalen var vem av alla stjärnor som skulle ta hem guldmedaljen i det jämna startfältet.

Fram till finalen var det amerikanskan Thomas som hade imponerat mest och semifinaltiden 21,97 placerade henne som en av förhandsfavoriterna inför finalen. Men konkurrenterna, med Shericka Jackson i spetsen, skulle inte ge sig utan strid.

Det var också den sistnämnda som skulle dra det längsta strået och försvara sitt VM-guld från Eugene förra sommaren.

Jackson fick en drömstart och positionerade sig längst fram i fältet inför målrakan och när det väl var dags för avslutningen var Jackson i en klass för sig.

Historisk tid

Jackson passerade mållinjen och klockan stannade på 21,41. En tid som innebär tidernas näst snabbaste tid på 200 meter. Det innebär även att hon slår det egna mästerskapsrekordet som sattes under fjolårets VM.

– Fullständig utklassning. Vinner med fyra tiondelar före Thomas och Richardson. Nog trodde jag att hon skulle vinna, men inte att det skulle bli utklassning på det här sättet. Kanske fanns det lite extra adrenalin efter förlusten på 100 meter, hon skulle visa, förkunnade TV4-experten A Lennart Julin efter uppvisningen.

Bakom Jackson sprang just Thomas in på 21,81 och därefter sprang segraren från 100 meter, Sha’Carri Rchardson, in på 21,92 och säkrade bronset.

Nära världsrekordet

Men den här finalen handlade som sagt endast om Shericka Jackson, som alltså försvarade VM-guldet och dessutom endast var sju hundradelar från Florence-Griffith Joyners världsrekord från OS 1988, i svag vid dessutom. Jackson själv tror att det finns goda möjligheter till att hota det 35 år gamla rekordet inom en snar framtid.

– Definitivt. Jag har saker jag och min tränare ska jobba på. Jag har några fler lopp innan säsongen tar slut och jag kommer fortsätta att jobba under de loppen. Jag behöver bara fixa det som behöver fixa oh sedan kommer jag definitivt att vara där, säger Shericka Jackson till TV4.