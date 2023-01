Här slår polisen till mot knarkskepp vid Kanarieöarna

Spansk polis har beslagtagit omkring 4,5 ton kokain utanför Kanarieöarna. Beslaget gjordes på ett Togoflaggat fartyg som färdats från Latinamerika.

Officiellt hade fartyget Orion V en last med boskapsdjur med destination Mellanöstern. Fartyget har dock varit under bevakning i över två års tid, enligt spansk polis. Dess last har tidigare "granskats och genomsökts, utan att narkotika hittats trots övertygande ledtrådar".

Genombrottet kom i en koordinerad insats både till havs och från luften, där även USA:s federala narkotikapolis DEA, togolesiska myndigheter och den operativa havsmyndigheten för narkotikabekämpning MAOC-N deltog.

Narkotikan hittades i en container där boskapsdjuren matades. Besättningen på 28 personer från nio länder greps efter upptäckten.

Tillslaget följer på ytterligare en insats mot ett Togoflaggat fartyg, Blume, där lika mycket kokain hittades tidigare i januari.

Även den polisinsatsen genomfördes i havsområdet sydöst om Kanarieöarna.

Se bilderna från fartyget i spelaren ovan.