Londonpolisen misstänker: Fyra knivmördade i bostad

Just nu utreder polisen fyra fall av mord i stadsdelen Bermondsey i södra London. Fyra personer ska ha hittats döda i sitt hem och en man, som inte var obekant för offren, har gripits misstänkt för mord.

Försökte rädda liven på plats

Det var under natten till måndagen som det kom larm om bråk i en bostad där polisen till slut fick tvinga sig in genom dörren. Då hittades fyra personer som tros mördats med någon form av kniv eller stickvapen. Personernas liv försökte räddas på plats utan några framsteg och dog kort därefter. Just nu utreder polisen knivdådet med tekniska undersökningar.

