Ikväll spelar Sverige kvartsfinal mot Egypten i handbolls-VM på Tele2 arena i Stockholm. Det är vinna eller försvinna som gäller. I de senaste mästerskapen med Glenn Solberg som tränare har Sverige varit bäst när det gäller och toppat formen just i slutet av mästerskapet, menar Jennie Linnéll, expert på C More.

Jim Gottfridsson har utsetts världens bästa utespelare och många menar att det är det bästa laget sedan Bengan boys. Men enligt Linnéll är det bredden vi främst vinner på.

– Vi kan byta mer än de andra lagen, vi har gjort det hittills i mästerskapet. Vi har gått på mycket fler spelare än de andra och i de här tuffa matcherna i handboll så behövs det verkligen, säger hon.

Men det är inte en säker seger, enligt Linnéll.

– Har man lite sämre koll på handboll tänker man nog bara att det är de europeiska lagen som kan vinna, men där är Egypten med i toppen, säger Jennie Linnéll.

Se mer om våra chanser i kvällens match i spelaren ovan.