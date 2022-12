Marcus: ”Trump trasslar in sig i skandal efter skandal”

Kanye West har under den senaste tiden kritiserats för en rad olika antisemitiska uttalanden. Nyligen sade han att han "kan se bra saker med Hitler också" och att "alla människor har bidragit med någonting bra, särskilt Hitler" i en talkshow. Uttalandet har fått stark kritik. Presidentkandidat Donald Trump hade Kanye West hemma på middag bara dagar före uttalandet.

— Trump trasslar in sig i skandal efter skandal, men nu börjar hans eget parti mullra mer och mer. Senaste uppgifterna från hans stab är att man inte vill att han ska ha möjlighet att bjuda in vem han vill på middag. Och hur är man som presidentkandidat om man inte längre får ha koll på vem man får bjuda in på middag! Allt fler i hans eget parti börjar känna att det här kommer inte att hålla, säger Marcus Oscarsson i Nyhetsmorgon.