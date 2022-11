Det svenska försvaret har anlitat ett finländskt privatjets-företag för att utföra transporter av vapen, ammunition och delar till militära system. Det ska även evakuera personal från Sveriges internationella insatser. I avtalet från 13 oktober 2021 framgår det att bolaget ska frakta ”farligt gods”. I ett avtal från 14 december 2021 nämns ”känslig materiel”.



Men trots att det rör sig om känslig militär verksamhet har Försvarsmakten valt att inte teckna ett säkerhetsskyddsavtal med bolaget, visar Kalla faktas granskning. Det här väcker reaktioner hos erfarna bedömare, särskilt som det finländska bolaget Jetflite tidigare haft kopplingar till ryska oligarker och bolag i skatteparadis.

”Utomordentligt märkligt”

– Jag finner det utomordentligt märkligt. Anmärkningsvärt. Det här är ju en kritisk verksamhet. Det innebär att företag kommer in i alla våra operationsområden. I min värld vore det en självklarhet att ha ett säkerhetsskyddsavtal och säkerhetspröva all personal som är involverad, säger tidigare försvarsminister Mikael Odenberg.



Under hösten avslöjade Yle i Finland att Jetflite flugit tre statsministrar och den dåvarande presidenten Tarja Hallonen i plan som ägdes av ökända ryska affärsmän.

”Riktigt tätt kopplade till ryska pengar”

– De har haft kunder från Ryssland och ryska oligarker i minst 20 år. Länge var det den största kunden för dem. Man kan säga att de är riktigt tätt kopplade till ryska pengar och i många fall smutsiga ryska pengar, säger Yle-reportern Jyri Hänninen.



Genom de stora Panama- och Pandora papers-läckorna från skatteparadis kunde Yle avslöja de verkliga ägarna av plan som Jetflite flugit, som bankiren Alexander Savelyev, en miljardär med band till Putin.



Rysskopplingarna ligger en tid tillbaka i tiden – men det kan finnas ett undantag.



