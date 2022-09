Så undviker du att hamna i skuldfällan

Det väntar tuffare tider för svensk ekonomi med stigande räntor, höjda matpriser och skenande elkostnader. Samtidigt kommer rapporter om att skulderna växer hos Kronofogden.



I det populära programmet Lyxfällan får vi möta personer som skaffat sig stora skulder. Programmet är en riktig långkörare och går nu in på säsong 32!



Programledarna Magdalena Kowalczyk och Magnus Hedberg ger sina bästa tips för hur man undviker att hamna i skuldfällan.



— Know your numbers, du måste veta för att kunna göra något åt problemet, säger Magnus Hedberg i Nyhetsmorgon.



Se alla tipsen i klippet i spelaren ovan.