Hur oroliga ska vi bli av den här rapporten?



Rapporten konstaterar att det inte bara var augusti som var varmast sedan mätningarna började år 1940. Även de tre sommarmånaderna – juni, juli och augusti – var tillsammans de varmaste sommarmånaderna som uppmätts på jordklotet hittills.



Det kan vara svårt att ta in om man har varit i Sverige under semestern i år, för här har det sannerligen inte varit några värmerekord. Inte i år i alla fall, men förra året var det 35,3 grader i Målilla, varmast i Sverige på 30 år.



Nu säger inte enstaka värmerekord så mycket om hur jordens klimat värms upp. Det är skillnad på väder och klimat. Men när man lägger ihop de väder som har varit under en längre tid, åtminstone 30 år, syns det att klimatet på jorden har förändrats:

– Den globala medeltemperaturen har stigit snabbare sedan 1970 än vad den har gjort de senaste 2000 åren.



– Det senaste årtiondet har varit det varmaste på 125 000 år.

Det är den här typen av beräkningar och mätningar som är oroväckande. Att det är en kall sommar i Sverige samtidigt som andra delar av Europa både brinner och översvämmas är ingen tröst. Det finns ett skäl till att koldioxid och metan kallas för växthusgaser. De hindrar värme att stråla ut från jorden, som om man var i ett växthus.



Vad får den extrema värmen för konsekvenser?



Vi människor är anpassade till ett någorlunda stabilt klimat med temperaturer som våra organ kan hantera. Vi har inte byggt våra samhällen för att klara extrem hetta, skyfall eller bränder. Vi odlar vår mat i områden och naturtyper där vi vet att grödorna kan växa och där det finns tillgång till vatten. Det är bara några exempel på hur beroende vi är av ett ”normalt” klimat.



Extrem värme ställer till problem på många sätt. När det inte går att odla längre måste människor flytta till nya platser för att överleva. Enligt UNHCR flyr mer än 20 miljoner människor varje år på grund av torka, bränder, översvämningar och andra klimatrelaterade svårigheter. Och prognosen är att klimatflyktingarna kommer att bli fler.



Finns det något som talar för att vi ska kunna vända den här negativa utvecklingen?

Trots att världens länder har förhandlat sedan 1995 om att minska utsläppen av fossilt koldioxid och andra växthusgaser så fortsätter utsläppen att öka. Under coronapandemin minskade de men fortsätter nu återigen att öka.



Samtidigt driver många enskilda länder på för att minska utsläppen, och medvetenheten om problemets allvar ökar, inte minst när länder drabbas av extremväder. EU-länderna har nyligen antagit en gemensam klimatlag med målet att EUs gemensamma utsläpp ska minska med 55 procent till år 2030.

Dessutom ser näringslivet att det kan löna sig att ligga i framkant för att ta fram tekniska lösningar där koldioxidutsläppen blir noll eller i alla fall väsentligt lägre än idag. Så visst går det att vända utvecklingen.