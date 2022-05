Det var under onsdagen som Sverige lämnade in den historiska ansökan om ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Insatschefen Michael Claesson håller just nu en pressträff och uppdaterar kring utvecklingen i Ukraina och ger även en överblick på hur Försvarsmakten ser på säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Se mer om utvecklingen i Ukraina i spelaren ovan.