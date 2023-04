När USA:s expresident Donald Trump ställs inför rätta i domstol på tisdagen kommer det som utspelar sig i rättssalen inte kunna direktsändas i tv.

Allmänheten kommer med andra ord inte att få reda på detaljerna i det historiska åtalet förrän rättegången är över.

– Däremot kommer fem fotografer tillåtas ta stillbilder både av Trump och av rättssalen inför rättegången, säger TV4:s utrikesreporter Tomas Kvarnkullen, som är på plats i New York.

Det var sent på måndagskvällen, lokal tid, som domare Juan Merchan meddelade att medias bevakning av rättegången mot Donald Trump kommer att vara begränsad. Direktsänd tv kommer att vara förbjuden, och de fem fotografer som har tillåtelse att ta stillbilder kommer enbart få närvara under en kort period innan rättegången drar igång.

Flera nyhetsorganisationer som The New York Times, Wall Street Journal och The Washington Post såväl som NBC, ABC och CBS hade samtliga begärt bred tillgång till rättegången mot bakgrund av det stora allmänintresset – men så blir alltså inte fallet.

Domaren: Har förståelse för intresset

I ett uttalande understryker domare Merchan att han har förståelse för allmänhetens efterfrågan om insyn.

“Att detta åtal involverar en fråga av monumental betydelse kan omöjligen bestridas. Aldrig i USA:s historia har en sittande eller tidigare president blivit åtalad för brott. Befolkningen hungrar med rätta efter den exakta och aktuella informationen som finns tillgänglig”, skriver han enligt The Washington Post.

Men trots det måste nyhetsmediernas intressen "vägas mot konkurrerande intressen", som expresidentens säkerhet exempelvis, menar han.

Enligt Trumps advokater skulle full insyn i rättssalen skapa en "cirkusliknande" atmosfär.

Kommer troligtvis hävda oskuld

Trots att åtalspunkterna mot Donald Trump fortfarande är okända har han tidigare indikerat att han kommer erkänna sig oskyldig.

Det är också oklart om han kommer att bära handfängsel, lämna fingeravtryck och fylla i arresteringshandlingar i samband med rättegången – något som i vanliga fall tillhör rutinen i domstolen när det kommer till åtal om grova brott.

Enligt CBS News är omkring 35 000 poliser i beredskap inför domstolsförhandlingarna, och för de eventuella protester som kan komma att uppstå.

Detta vet vi om anklagelserna mot Trump Anklagelserna som går till åtal mot den tidigare presidenten Donald Trump gäller en betalning på 130 000 dollar till den tidigare porrskådespelaren Stephanie Clifford. Åtalet är inte offentliggjort än, men betalningen uppges ha varit avsedd att förmå Clifford, även känd som Stormy Daniels, att hålla tyst om en sexuell relation med Trump.



Trumps dåvarande juridiska ombud Michael Cohen betalade Clifford genom ett skalbolag och återgäldades senare av Trump genom dennes bolag Trump Organization, där utgiften bokfördes under "juridiska avgifter". Då betalningen skedde mitt under valrörelsen kunde den också bryta mot USA:s valkampanjlagar, då den kan anses ha skett i syfte att hjälpa Trumps kandidatur.



Trump själv förnekar, men Michael Cohen har medgett att han betalade ut pengarna och erkände sig 2018 skyldig till bland annat kampanjfinansieringsbrott.



Åklagarna i New York väntas enligt uppgift åtala Trump för bokföringsbrott, vilket i delstaten New York kan vara både ett mindre allvarligt brott ("misdemeanor") och ett mer allvarligt ("felony"). Det senare kan leda till fängelsestraff, men då behöver åklagarna i regel också kunna visa att brottet har begåtts i syfte att mörklägga annan brottslighet eller begå nya brott.



(TT)

I klippet ovan: TV4:s Tomas Kvarnkullen direkt från New York.