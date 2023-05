Tre personer saknas ännu efter att en vårdinrättning i den ukrainska staden Dnipro träffades i ett ryskt robotanfall på fredagen, enligt den lokale guvernören.



Två personer bekräftades döda redan under fredagen.



"Så här långt har 90 procent av rasmassorna rensats upp", skriver Serhij Lysak, guvernör i länet Dnipropetrovsk, på Telegram.



Enligt honom skadades 32 personer. 13 av dessa ligger kvar på sjukhus och fem beskrivs som svårt skadade.

Vill ha mer luftvärn

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nämner attacken mot Dnipro i ett videotal i sociala medier. Där betonar han att det ukrainska styret kommer att göra allt det kan för att landet ska förses med ytterligare luftvärnssystem av dess allierade.



"Under denna vecka har vi också gjort betydande framsteg när det gäller tillförseln av moderna stridsflygplan till Ukraina, vilket kommer att bli en nyckelkomponent av vårt försvar av luften", meddelar Zelenskyj.



Dnipro är Ukrainas fjärde största stad och ligger drygt tio mil från frontlinjen. Staden har varit måltavla för ryska robotanfall vid flera tillfällen de senaste veckorna. I januari skedde där ett av de värsta angreppen mot civila hittills, då en rysk robot slog ned i ett högt flerfamiljshus och minst 45 personer dödades.



Världshälsoorganisationen (WHO) har noterat totalt 967 ryska attacker som drabbat vårdinrättningar i Ukraina under det fullskaliga krigets gång.

Ryska larm om anfall

I Rysslands gränsregioner larmades det om ukrainsk beskjutning och drönaranfall under fredagen, främst mot de orter i regionen Belgorod som angreps i en ovanligt stor framryckning över gränsen tidigare i veckan. Efter strider där Ryssland kallade in flygvapnet och sköt med artilleri har Kreml utropat att alla framtida attacker ska få "extremt stränga" svar.



I den större ryska staden Krasnodar, som ligger öster om den annekterade Krimhalvön, rapporteras två drönare ha slagit ned under fredagen.



Under natten har det skett drönaranfall mot oljeledningar och tillhörande byggnader i Ryssland.



I regionen Pskov slog två drönare ned i eller vid en byggnad som hör till en oljeledning som drivs av oljejätten Transneft. Angreppet skedde i en ort som ligger intill Belarus norra gräns och strax öster om Lettland.



I regionen Tver, längre in i landet och nordväst om Moskva, har två drönare angripit ett oljeraffinaderi som är del av den stora Druzjba-oljeledningen, enligt den oberoende nyhetsplattformen Baza och flera ryska militärbloggare.