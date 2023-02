Tisdag 12.28, Diyarbakir

Osman Bey ler mot mig i ankomsthallen. Han är just nu den viktigaste personen i mitt liv. Jag kan inte ett ord turkiska och Osman Bey kommer att vara min och fotograf Anders Ekerts ”fixare” och översättare när vi jobbar i det jordbävningsdrabbade området. En fixare är ett nyhetsteams hjälpreda på platser de aldrig varit på förut och under de kommande dagarna kommer jag att tacka honom hundratals gånger. Tänk på det nästa gång du ser ett nyhetsinslag eller läser en draåthelveteartikel i New York Times eller DN. I säkert hälften av fallen är det en lokal fixare som serverat med intervjupersoner, inspelningsplatser och lokala tillstånd till journalisterna som oftast får allt beröm.

Tisdag 14.39, Diyarbakir

”Tyst! Alla måste vara tysta!!” Räddningsarbetarna skriker åt de kedjerökande männen på gatan, för att kunna höra om de får något svar när de ropar in i cementhögarna.

Onsdag 09.28, Elazig

Det är fem timmars körning till Gaziantep, eller ”Antep” som människor här säger, en av de värst drabbade städerna. På bilderna ser det ut som om hela staden raderats ut, som en nedtrampad legomodul. ”Vi måste ta oss dit – vi måste komma närmare”, tänker jag vid frukosten på hotellet. ”Men hur fan gör vi med boendet, det finns inga hotell öppna där på grund av rasrisken”. Dessutom går vägen dit genom snötäckta berg och hyrbilen har bara sommardäck. ”SVT:s Samir Abu Eid sover i bilen”, säger vår säkerhetsansvarige. Samir Abu Eid är där alltså, min stora idol och förebild från när jag var liten och tittade på tjocktevesändningarna med morfar i gillestugan ovanför ravinerna i sjuttitalshuset i Kil. Då var Samir en idol. Nu är han en konkurrent. ”Vad kommer folk därhemma säga? Kommer de att kalla oss fega? För att vi inte är där situationen är som värst?”. ”Stanna där ni är. Släng inte bort tiden i bilen”, säger min chef Suzanne på telefon. ”Ni kan hitta viktiga människoöden där ni är också. Bilder på raserade hus strömmar in oavbrutet från de internationella nyhetsbyråerna. Oroa dig inte, såna bilder tar vi därifrån”. Jag accepterar motvilligt. I hela mitt liv har man sagt till mig att jag inte ska jämföra mig med andra. I hela mitt liv har jag jämfört mig med andra.

Onsdag 15.51, Malatya

”I love you”. Den lilla flickans ögon är de största ögon jag nånsin sett. Hon heter Aysenur och följer varje steg vi tar i det tillfälliga tältlägret. ”Det är cirkusen som har kommit till stan”, säger vår fixare Osman Bey och översätter när flickan, i sin lila dunjacka får slut på inövade engelska fraser. Hon ber inte om något, bara tittar nyfiket på oss med sina kolsvarta ögon och berättar att hon vill bli engelskalärare när hon blir stor. Hennes mamma står bredvid och gråter när vi intervjuar henne. Jag tycker egentligen inte om att intervjua barn: de svarar kort och tappar oftast intresset snabbt, men inte Aysenur. ”Hon pratar bättre turkiska än jag”, säger Osman Bey. Aysenur berättar att det roligaste som händer under dagarna i lägret är när lastbilskonvojerna med humanitär hjälp stannar till. ”Det är så vi får dagarna att gå”, säger hon. Tidigare har en av de andra ungarna i tältlägret, Ozug, ryckt i mina vantar. De är dyra och nödvändiga i de sju minusgraderna. Under en kort sekund funderade jag på att ändå ge bort dem, men efter att ha insett att det i princip skulle omöjliggöra mitt jobb, gav jag honom ett par tunna fleecevantar jag haft i min ryggsäck som reserv, inköpta i Polen under en jobbresa i höstas för kanske 15 zloty. Jag har aldrig sett någon bli så glad.

Barnen mitt i jordbävningskaoset: "Saknar att ha det mysigt med min familj"

Onsdag 19.22, Malatya

Jag mår illa av stanken av diesel. Som om ett oljefält stod i brand. Det är jordbävningens hemlösa som slagit igång sina bilar när kvicksilvret sjunker. Vi smyger in i lobbyn på ett lyxhotell som håller öppet för de som vill värma sig och redigerar inslaget till kvällens sändning. De bjuder på bröd, soppa, kyckling pasta och te. Jag vill egentligen inte ta emot, andra behöver det där bättre, tänker jag. Men den unge mannen med axelvaddar insisterar. Soppan är otroligt god.

Torsdag, 10.24, Elazig

”Aktierna i cementbolagen rusar på börsen”, säger Osman Bey. Han har redan hunnit röka tre cigaretter i dag.

Torsdag 14.48, Malatya

”Vafan, har de inget viktigare för sig”, jag känner hur irritationen växer inom mig när den lätt fetlagde mannen från den turkiska säkerhetstjänsten maler på om styrkan i den turkiska armén och myndigheternas fantastiska arbete i katastrofområdet. ”Vi vill bara säkerställa att ni inte sprider lögner som de andra journalisterna”, säger han. De fem, ibland sju männen, håller oss i mer än två timmar i den lilla korridoren bredvid begravningsplatsen där dödsoffren – identifierade och oidentifierade – ligger på rad för tvättning. Vi var där för att försöka göra ett inslag om människors lidande och deras omöjliga försök att ta ett värdigt farväl till sina anhöriga. Det är omöjligt eftersom processen liknar den på Torslanda. ”Nästa”, får man känslan av att imamen ropar. Men det är inte bilar som skickas på band, det är människor. ”Ni måste lämna Malatya”, säger den överviktige agenten utan att ge någon egentlig förklaring. I bilen på den packade motorvägen ut från stan ringer jag Nyheternas korrespondent Terese Cristiansson. ”Det där händer hela tiden”, säger hon. ”Jag har blivit utkastad förut”, säger Osman Bey. ”Från byggnader alltså, aldrig från en stad”.

”Risken finns att det blir den dödligaste katastrofen på över 100 år”

Fredag 10.32, Diyarbakir

Vi har gjort den sista direktsändningen, ätit frukost – kurdiskt bröd, tomatröra, sockerstinn juice – och checkat ut. Utanför hotellet kan jag tillåta mig att slappna av lite. Några evakuerade mammor sover med sina barn i en soffgrupp i lobbyn. Vi tänder varsin cig, det sticker skönt i fingrarna när nikotinet letar sig ut i blodet. Jag är ingen van rökare – men cigaretten är ett sätt för oss i teamet att göra bokslut över de här dagarna. Nyhetsmediernas hänsynslösa öga, som alltid haft svårt att hålla två saker i luften samtidigt, har redan riktat sig någon annanstans: en rymning, en räntehöjning och Melodifestivalen skjuter sakta ned jordbävningen i sändningarnas körscheman och i flödet på kvällstidningarnas sajter = dags för oss att åka hem. Utrikesjournalistik är dyrt och intresserar få. Jag tänker på Aysenur, Ozug och de andra. Det är snart lunchtid, då kommer kanske en ny hjälpkonvoj som distraktion i tälttristessen. Jag hoppas att de får komma hem snart; att de får komma tillbaka till skolan. Jag hoppas att det ska gå bra för de unga.