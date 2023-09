Mariah Carey ser ut att få konkurrens om titeln ”julens drottning”. Cher ger för första gången ut ett album med jullåtar, avslöjar den 77-åriga sångerskan i sociala medier.

”Jul redan nu? Och jag som inte har något att ha på mig”, skriver hon i ett inlägg på Instagram där albumomslaget för ”Christmas” presenteras.

I en intervju med Good Morning Britain berättar Cher att albumet består av flera duetter, men hon avslöjar inte vilka artister hon kommer att samarbeta med.

Flera amerikanska medier skriver att Mariah Carey får se sig utmanad om förstaplatsen på topplistorna i år. Hennes jullåt ”All I want for christmas is you” från1994 har de senaste åren klättrat till toppen lagom till julafton.

Det är ännu inte känt när Chers julalbum släpps.