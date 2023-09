Fyra deltagare är klara för Idolhöstens fredagsfinaler efter att ha fått flest röster under kvalveckan. Här är framträdandena som imponerade mest på tittarna!

Idols kvalvecka börjar lida mot sitt slut. Men först kvalfinal! Under fredagens Idol ska de sista platserna i höstens startfält fyllas. Under veckans gång har fyra deltagare fått lämna programmet direkt efter att ha fått minst röster av tittarna, och de fyra som fick mest röster under varje kväll står nu klara som fredagsfinalister.

Nu hänger det återigen på juryn, som med hjälp av sina wildcards kommer utse vilka deltagare som kommer att få tävla om de sista platserna under fredagskvällen.

Men fyra lyckliga är alltså redan klara för höstens fredagsfinaler. Under måndagens kval var Fredrik Strand den första att knipa en plats och under veckans gång fick han sällskap av Cimberly Wanyonyi, Tilda Vodusek och Saga Ludvigsson.

Här är framträdandena som imponerade mest på tittarna

Fredrik Strand charmade tittarna med ”Stad i ljus”.

I måndags 20:48 1:36 Fredrik Strand sjunger Stad i ljus av Tommy Körberg i Idol 2023

Och Cimberly Wanyonyi med Aretha Franklins ”Think”.

I tisdags 20:29 1:40 Cimberly Wanyonyi sjunger Think av Aretha Franklin i Idol 2023

Tilda Vodusek bjöd på ”You shook me all night long”.

I onsdags 20:20 1:35 Tilda Vodusek sjunger You Shook Me All Night Long av AC/DC i Idol 2023

Saga Ludvigsson fick flest röster under torsdagskvällen efter att ha sjungit ”Unhealthy”.

Igår 20:56 1:35 Saga Ludvigsson sjunger UNHEALTHY ft. Shania Twain av Anne-Marie i Idol 2023