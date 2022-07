Det här händer på Lotta på Liseberg den 11 juli:

Akt 1

Vi sätter färg på Liseberg inleder på programmet.

Lotta fortsätter med Lena PH:s Kärleken är evig.

Alvaro Estrella gör sin Mellolåt Suave.

Lotta avslutar med ett Siw Malmkvist-medley.

Akt 2

Linda Pritchard inleder akten med sin nya låt One more try.

Lotta river av en gammal 70talsallsång; Växeln hallå.

John Lundvik lugnar ner tempot med Änglavakt.

Akt 3

Alvaro Estrella sjunger allsång med publiken med Orups Magaluf.

Super Fëmmes gör sin nyskrivna Guilty pleasure.

John Lundvik kommer tillbaka och sjunger allsång med sin egen låt Too late for love.

Akt 4

Linda Pritchard gör allsång av Patrik Isakssons Hos dig är jag underbar.

Sen blir det Bailá Bailá med Alvar Estrella.

Och Super Fëmmes gör ett allsångsmedley av sina hits från 90-talet.

Akt 5

Linda Pritchard och John Lundvik sjunger duett; För kärlekens skull av Ted Gärdestad.

Programmet avslutas med ett medley från musikalen Annie, med bl.a. den berömda Tomorrow.