När schimpanserna slussats in upptäcker en av djurvårdarna att gallerdörren är öppen, att en schimpans har tagit sig ut och att ytterligare en schimpans är på väg ut via den öppna gallerdörren.

Under eftermiddagen gör ytterligare tre schimpanser i aphuset flera försök att ta sig ut i parken via ett fönster. En av dessa, Selma, skjuts med hagelgevär och skadas men överlever och återvänder in i huset. De andra två aporna, Santino och Manda, avskräcks inte av skottet utan fortsätter att ta sig in och ut genom fönstret. Risken att de ska ta sig ut i parken bedöms som stor och beslut fattas att avliva dem av säkerhetsskäl. De skjuts ihjäl.