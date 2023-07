Växlande väder har präglat juli månad i de allra flesta delarna av landet, och det ostadiga vädret ser ut att följa med in i augusti. Enligt TV4:s meteorolog Ulrika Elvgren kommer den närmaste veckan blir ganska regnrik. – Vi har fastnat i det här väderläget och jag ser just nu inget slut på det, säger hon.

Under veckan som gått har vissa stationer noterat drygt 100 millimeter regn, och under kommande vecka kommer vi förmodligen att få se samma noteringar – särskilt kring Västernorrland, Medelpad och Ångermanland, berättar Ulrika Elvgren.

– Här kan man nog få en ganska regnig vecka i och med att vi har ett regnväder och skurar som går i samma bana, säger hon.

Det är ett tråkigt besked för den som längtar efter solen – hur rör sig lågtrycken framöver?

– Vi har ett omfattande lågtrycksområde bortöver de norra brittiska öarna och det är det som kommer att förskjutas in över oss och egentligen parkera över oss när vi tar klivet in i augusti månad.

– Vi har haft mellandagar på många platser i landet men vi går gradvis mot allt ostadigare väder igen. Lågtrycket som snurrar in över oss, som ligger över Jylland till på onsdag, kommer in och lägger sig över Skandinavien och ger oss skurar i omlopp på många platser, och blir kraftigast under dagarna.

”Inte jämngrått varje dag”

När vi kliver in i vecka 32 kommer ytterligare ett djupt lågtryck, och även om det är relativt långt fram finns det inget stabilt väderläge i sikte, berättar Ulrika Elvgren.

Går det att lita på väderprognoserna när det är så växlande väder?

– Man får titta ut men även jämföra många appar med varandra för alla visar olika, särskilt när vi har skurar i omlopp. Man kan förvänta sig att det blir dagar med typiskt mellandagsväder, så det är inte jämngrått varje dag. Men det är väldigt omväxlande och lite typisk för våra breddgrader.