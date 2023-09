Senast de släppte musik ihop var 2002. Nu har Nsync återförenats i studion för att släppa nytt. ”Jag sade till killarna: om vi gör den här låten är det ett kärleksbrev till våra fans”, meddelar Justin Timberlake via sociala medier.

Senast Nsync släppte ny musik var 2002. Nu har bandet återförenats i studion och spelat in singeln "Better place", avslöjar Justin Timberlake via Instagram, enligt Billboard.

”Jag sade till killarna: om vi gör den här låten är det ett kärleksbrev till våra fans. Jag skulle vara ärad att få göra den här låten tillsammans med er”, säger han i ett videoklipp.

Nsync utgörs, förutom av Timberlake, av JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone och Chris Kirkpatrick. De bildades 1995 och samarbetet med svenske Max Martin på albumet "No strings attached" blev deras mest framgångsrika.