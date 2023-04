Polisbil körde in i husfasad

En polisbil körde in i en fastighets vägg i Upplands Väsby under natten mot påskdagen, rapporterar Aftonbladet och Expressen.



De låg efter misstänkta inbrottstjuvar i en stulen bil som vägrade stanna. I samband med den jakten kolliderade polisfordonet med en husfasad, säger Jens Mårtensson, vakthavande befäl vid polisen i Stockholm, till TT.

En av de två poliserna i bilen skadades lindrigt.



Den ena klagade på smärta i ryggen och fick åka in för kontroll till sjukhus. Den andra var inte skadad alls, säger Mårtensson.

De misstänkta tjuvarna greps senare av en annan polispatrull en bit från platsen.