Tysklands förbundskansler Olaf Scholz är säker på att Turkiet kommer att godkänna Sveriges och Finlands Natoansökningar. Själv var han tidigt ute med att säga ja.



Olaf Scholz besöker statsminister Magdalena Andersson (S) i Stockholm under tisdagen. Under en pressträff säger han att det är ett historiskt steg att Sverige och Finland beslutat sig för att gå med i Nato.



Hittills har 23 länder ratificerat ansökan. Sju Natoländer har ännu inte sagt slutgiltigt ja, däribland Turkiet, som har haft många invändningar under processens gång.

