Eurovision song contest 2023 – var, när och hur?

Och vem vinner enligt oddsen?

Vi har samlat all information som du behöver veta inför den stora musiktävlingen!

Förra året var det Ukraina som tog hem den ärofyllda vinsten i Eurovision song contest med sitt bidrag Stefania av bandet Kalush Orchestra. Men på grund av kriget så håller årets tävling nu till i Liverpool, Storbritannien.

När är Eurovision song contest 2023?

Under vecka 19 pågår två semifinaler där ländernas olika bidrag tävlar om att ta sig till finalen. Semifinal 1 är tisdagen den 9 maj klockan 21.00 och semifinal 2 på torsdagen den 11 maj 21.00. Den stora finalen går av stapeln lördagen den 13 maj, även den 21.00.

Var kan jag se Eurovision song contest 2023?

Sändningarna av Eurovision song contest visas i SVT och på SVT play.

Vem vinner Eurovision 2023 enligt oddsen?

Precis som varje år finns det redan innan låtbidrag som är favorittippade, som folk tror kommer att ta hem hela rubbet. I år är det ingen mindre än vår svenska mellovinnare Loreen som ligger i täten. Enligt oddsen ligger hon på en första plats, och på en andra och tredje plats hittar vi Finland och Ukraina.

Loreen i Eurovision song contest 2023 – då tävlar hon

Loreen har tidigare representerat Sverige i Eurovision song contest, med bidraget Euphoria vann hon hela Eurovision 2012. När hon nu representerar Sverige en andra gång i musiktävlingen, nu med bidraget Tattoo, och vi ser henne på scen tisdagen en 9 maj där hon i en semifinal tävlar om en finalplats.

I semifinal 1 har Loreen startnummer 11.

Vilka programleder Eurovision song contest 2023?

De som leder oss genom årets Eurovision song contest är skådespelaren Hannah Waddingham, som vi bland annat sett i Game of thrones, den brittiska sångaren Alesha Dixon och den ukrainska sångaren Julia Sanina. I finalen får trion även sällskap av den brittiska komikern och programledaren Graham Norton.

Och i SVT är det Edward af Sillén och Måns Zelmerlöw som kommenterar under sändningen.

Här är startordningen i Eurovision 2023

Semifinal 1

1. Norge: Alessandra – ”Queen of kings”

2. Malta: The Busker – ”Dance (Our own party)”

3. Serbien: Luke Black – ”Samo mi se spava”

4. Lettland: Sudden lights – ”Aijā”

5. Portugal: Mimicat – ”Ai Coração”

6. Irland: Wild Youth – ”We are one”

7. Kroatien: Let 3 – ”Mama ŠČ!”

8. Schweiz: Remo Forrer – ”Watergun”

9. Israel: Noa Kirel – ”Unicorn”

10. Moldavien: Pasha Parfeni – ”Soarele și Luna”

11. Sverige: Loreen – ”Tattoo”

12. Azerbajdzjan: TuralTuranX – ”Tell me more”

13. Tjeckien: Vesna – ”My sister's crown”

14. Nederländerna: Mia Nicolai & Dion Cooper – ”Burning daylight”

15. Finland: Käärijä – ”Cha cha cha”

Semifinal 2

1. Danmark: Reiley – ”Breaking My Heart”

2. Armenien: Brunette – ”Future Lover”

3. Rumänien: Theodor Andrei – ”DGT (Off And On)”

4. Estland: Alika – ”Bridges”

5. Belgien: Gustaph – ”Because Of You”

6. Cypern: Andrew Lambrou – ”Break A Broken Heart”

7. Island: Diljá – ”Power”

8. Grekland: Victor Vernicos – ”What Τhey Say”

9. Polen: Blanka – ”Solo”

10. Slovenien: Joker Out – ”Carpe Diem”

11. Georgien: Iru – ”Echo”

12. San Marino: Piqued Jacks – ”Like an Animal”

13. Österrike: Teya & Salena – ”Who The Hell Is Edgar?”

14. Albanien: Albina & Familja Kelmendi – ”Duje”

15. Litauen: Monika Linkytė – ”Stay”

16. Australien: Voyager – ”Promise”