Ryssland hävdar att den ukrainska motoffensiven är igång.

Ukraina har inte kommenterat uppgifterna – men med en textrad från en Depeche Mode-låt sprider nu Ukrainas försvarsminister, Oleksiy Reznikov, en kampanjfilm där militärer vädjar till befolkningen om tystnad kring offensiven.

”Ord är väldigt onödiga. De kan bara göra skada”, skriver han i ett inlägg på Twitter.

I kampanjfilmen, som publicerades på söndagen i sociala medier, kan man se hur ukrainska soldater står framför kameran och hyssjande placerar pekfingret framför munnen med undertexten: ”Planer älskar tystnad. Det kommer inget startmeddelande” – vilket anspelar på att man inte kommer att förkunna offensiven som man från ryskt håll redan påstår är igång.

Även den ukrainska försvarsmakten har meddelat att man inte kommer att tillkännage när, eller hur, en offensiv kommer att inledas.

Enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi kommer det inte komma några officiella uttalanden från Ukraina än på ett tag, eftersom det bland annat riskerar att avslöja arméns position.

– Man vill i största möjliga mån hålla kraftsamlingsriktningar, och styrkornas placering, hemlig för ryssarna så att de inte blir anfallna, säger han.

ISW: Taktiska framsteg i västra Donetsk

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, som övervakar tecken på trupprörelser, uppger att ukrainska styrkor genomfört lokala markangrepp och begränsade taktiska framsteg i västra Donetsk oblast och i östra Zaporizjzja oblast.

Samtidigt hävdar Alexander Khodakovsky, chef för den pro-ryska Vostok-bataljonen i Donbass, att Ukraina vunnit militära vinster i Velykonovosilkivskyi-området i västra Donetsk.

”Efter att ha grupperat sina styrkor som en knytnäve kunde de uppnå taktisk framgång. De tog en position ifrån oss, men led påtagliga förluster. Nu förstärker fienden sin närvaro vid punkten för genombrottet och försöker uppenbarligen göra ytterligare vinster”, skriver han i ett inlägg på Telegram, rapporterar The Guardian.

Frågan om motattack har varit aktuell länge

Till skillnad från det ryska försvarsdepartementet, som uppger att landets styrkor slagit tillbaka en storskalig ukrainsk offensiv i Donetsk på söndagen, tror Khodakovsky inte att de ukrainska attackerna i området representerar den utlovade motoffensiven, skriver The Guardian vidare.

Frågan om var, när och hur den ukrainska offensiven skulle kunna inledas har varit aktuell under en längre tid.