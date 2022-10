Mitt under tävlingen vill det sig inte för Jennie och Hannas bygge som faller samman. Flera timmar har nu försvunnit och de måste komma på ett sätt att rädda sitt legobygge för att nå till final.

— Vi får inte ge upp nu.



Det blir bråkigt under första tävlingen när det ska byggas tågräls. Två av lagen börjar kivas då de vill bygga på samma plats.

— De lägger sig framför så att vi inte kan bygga.

Det hela utlöser en slags brottningsmatch på golvet.

— Det är verkligen sabotage.



I sista tävlingen kliver artisterna Sean Banan, Anis Don Demina, Lisa Ajax och Tommy Körberg in programmet. Deltagarna ska tolka en av artisternas låtar. Sergio och Leonard tolkar Sean Banan och får fina ord från om sitt legobygge.

— Ni har tänkt på allt, jag älskar det här, säger Sean Banan.

— Jag är så glad det här går inte att beskriva, säger Sergio.