Edvin Törnblom gör vecka ut och vecka in succé med podden "Ursäkta" som han och komikern Johanna Nordström har ihop. En podd som också blivit föreställning under namnet "Ursäkta live" där duon sjöng och dansade.



Och det är väl inte så konstigt att det gick så bra om man ser till den närmaste familjen.

För Edvins mamma Marianne är operasångerska, som utbildat sig vid mäktiga institutioner som Juilliard i New York.



Edvin själv är uppväxt på Operan, där hans mamma Marianne jobbade i över 30 år.

Som liten var Edvin lite utanför och mobbades. Hör honom och mamma berätta om uppväxten, hur lika de är och vad de bråkar om.

I spelaren: Se hela intervjun med mamma Marianne och Edvin