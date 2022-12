USA plågas just nu av ett rejält vinteroväder som påverkar runt 200 miljoner amerikaner – omkring 60 procent av befolkningen . Minst nio dödsfall kan kopplas till stormen som lett till att minst 9.000 flyg ställts in och nu på morgonen är fortfarande runt en miljon hushåll utan el.

Kallaste julafton

En vinterstorm som bara inträffar en gång per generation – så beskrivs ovädret som för tredje dagen i rad lamslår USA. New York kommer få den kallaste julaftonen sen 1906.



De flesta dödsfall som rapporterats har inträffat på ishalkiga vägar med bildäck gjorda för helt andra temperaturer. Tusentals flyg har behövt ställas in och många motorvägar är avstängda inför julfirandet.

