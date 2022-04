Under påskhelgen har det varit våldsamma upplopp i fler svenska städer, TV4 Nyheternas reporter Per Hermanrud sammanfattar vad som har hänt under de senaste dagarna. Efter upploppen har det bland annat riktats krtik mot polisen inifrån organisationen. Enligt Stefan Holgersson, polis professor i polisvetenskap, handlar det om att polisen har fått signaler och varningar under flera år om att något sånt här skulle kunna hända – men inte agerat.