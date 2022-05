Trots politiska beslut och avsatta pengar för att införa nykterhetskontroller i Sveriges hamnar har endast en automatiserad nykterhetsanläggning tagits i drift i hela landet. En anläggning som dessutom varit ur bruk i två år. På Motormännen tycker man att det är ett underbetyg.

– Det är under all kritik. Trafikverket har fått i uppdrag att genomföra detta, säger Caroline Drabe vid riksförbundet M Sverige.



Under det dryga halvår som anläggningen i Energihamnen i Göteborg var igång testades runt 10 000 förare, varav 12 stycken hade druckit alkohol.

Polis och tullverket gör stickprov

Men i Trelleborgs hamn där det dagligen rullar av runt 3 000 lastbilar som ska vidare in i landet saknas alkobommar. Här har man valt att enbart låta polis och tullverk göra manuella stickprov. Något som Trafikverket menar är upp till hamnarna själva då de äger marken.

– Problemet är att det är en typ av våldsanvändning att ha bommar, säger Lennart Kalander, nationell planeringschef Trafikverket.

Se mer om alkobommarna i spelaren ovan