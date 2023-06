ANKARA. Under åska och hagel svor han sin ed.

Recep Tayyip Erdogan har nu officiellt startat sin mandatperiod som president i Turkiet – igen.

Men kan Sveriges utsände fixa de knepiga relationerna mellan Turkiet och Sverige?

Himlen öppnade sig lagom till att Erdogan steg ur bilen – beströdd med röda blommor som om det vore ett bröllop – för att svära sin ed.

Han har svurit den förut. I över 20 år har han varit såväl premiärminister som president för Turkiet. Rimligen kan han orden lika rinnande som regnet och haglet över hans gigantiska paraply.

78 olika länder var representerade vid ceremonin. Gästlistan är intressant. Bland dem som var på plats fanns Venezuelas president Nicolas Maduro, Uzbekistans Şevket Mirziyoyev och Pakistans premiärminister Şahbaz Şerif och diverse andra högdjur från olika delar av världen. Dock inte så många från väst. Längst ned på listan var Sveriges före detta statsminister och utrikesminister Carl Bildt.

1:07 Erdogan inte längre lika fokuserad på EU: ”Vill bli en regional storspelare”

”Enkel förklaring”

Att skicka just honom har förstås en enkel förklaring. Ulf Kristersson vill inte åka hem – igen – utan en handskakning och välkommen till Nato. Istället skickar svenska regeringen den person som en gång förespråkade att utöka EU, även med Turkiet, och som har goda relationer både i Ankara och bland Ankaras vänner.

Hjälper det den svenska Nato-ansökan?

Det skadar helt säkert inte, det skickar tydliga signaler om att Sverige vill vara kompis med Turkiet. Men det är inte nödvändigtvis tillräckligt. För det första är det ett annat Turkiet än när Bildt en gång i tiden var minister. Erdogans makt har vuxit enormt, landet har utvecklats i raketfart och han har vänt blicken mot öst och gulfen i stället för Europa. Att bocka och buga för EU är inte Erdogans favoritgren längre.

Dessutom kan demonstrationerna mot Nato under lördagen och söndagen spela in. Det är inte avgörande men om det vimlar av röda flaggor med en rund gul cirkel med en röd stjärna i – ja, då kommer nog Turkiet sitta lite till på godkännandet. Kanske vet vi mer efter Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs möte med Erdogan under helgen, kanske inte.