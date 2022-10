Polisen varnar nu för en ny typ av bedrägeri som de sett allt mer av. Samtidigt som de kriminella ständigt hittar nya metoder för att bedra och lura människor på pengar, har det blivit ännu viktigare för just polisen att nå ut med information om hur människor bäst kan skydda sig.

– Man påstår att man antingen blivit av med sin telefon, den kan ha blivit stulen, telefonen är inlämnad på service, man påstår då att man är behov av pengar väldigt snabbt och därför ber man då den anhöriga att den ska swisha pengar, säger polisen Ole Åkesson, kommunpolis Norrmalm.



En som blivit utsatt för bedrägeriförsök är Lena Wersäll.

– Det har varit märkliga telefonsamtal några gånger och en gång via datorn att jag hade fått in något virus.



