Social isolering och sämre tider – därför skiljer sig färre

År av osäkerhet – pandemi och isolering åtföljt av krig i Ukraina och skyhöga räntor – har satt äktenskapen på prov. Men ändå har skilsmässorna blivit färre.

Och nedgången verkar fortsätta. Åtminstone enligt Domstolsverkets statistik för årets första sju månader. Under perioden januari–juli har Sveriges domstolar fått in 15 911 ansökningar om äktenskapsskillnad. Under motsvarande period i fjol var antalet ansökningar 16 602 och 2020 nästan 19 000.

Glenn Sandström, docent i historia med inriktning på demografi vid Umeå Universitet, förklarar vad som kan ligga bakom – och vad vi kan vänta oss framöver.

I spelaren ovan: "Obenägenhet att fatta riskfyllda beslut"