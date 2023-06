Storbritanniens prins Harry ska vittna i ett stort rättsfall mot brittiska tidningar – med personliga anklagelser om telefonavlyssning och trakasserier.

Prinsen ser det som sitt livsuppdrag att förändra hur medierna arbetar.

– Han har en tuff dag att vänta i rätten, säger utrikesreporter Petra Nordlund McGahan.

Den 38-årige prins Harry kommer under tisdagen att vittna i High Court i London, mot mediekoncernen Mirror Group Newspapers (MGN) som driver flera av Storbritanniens största tidningar som The Daily Mirror och The Sunday People.

– Harry och 100 andra kändisarna vill få bevisat att Mirror Group använde olaglig telefonhackning, berättar utrikesreporter Petra Nordlund McGahan för Nyhetsmogon, och fortsätter:

– Han har en tuff dag att vänta i rätten. Det handlar om ett korsförhör som Mirror Group ska genomföra. Det är ovanligt att en kunglighet går med att frågas ut på det här sättet.

Harry: De ligger bakom Dianas död

Rättsfallet är ett av flera pågående i en större uppgörelse mellan prins Harry och de brittiska medier som han anklagar dels för att ha förstört delar av hans liv och lett till att han och frun Meghan har flyttat till USA.

– Han anser att de ligger bakom hans egna psykiska ohälsa. Att han blev paranoid och började anklaga sina kompisar att läcka till medierna och han anser att de direkt ligger bakom prinsessan Dianas död.

Prinsen vill framför allt bevisa att det har skrivits en lång rad tidningsartiklar som byggt på uppgifter som medierna har kommit över på olaglig väg, främst genom telefonavlyssning.

– Rättsfallet handlar om att Mirror Group bara skulle ha kunnat få informationen om de avlyssnat deras telefoner, säger Petra Nordlund McGahan.

Harry: Flickvännen gjorde slut på grund av medierna

I ett fall som Harry redogör för i sin bok säger han sig ha blivit utsatt för ett utpressningsförsök av en tidningsredaktör som sade sig ha bilder på honom när han snortade kokain. Enligt prinsen var detta en bluff som han synade.

– De här artiklarna som tas upp i rätten handlar mycket om hans festande och uppbrottet med Chelsea Davies. Han menar att hon gjorde slut för att medierna jagade dem.

MGN-koncernen nekar till anklagelserna. Man har formellt bett om ursäkt för en händelse då en privatdetektiv anlitats för att reda ut händelser under en av prinsens utekvällar.

Petra Nordlund McGahan berättar att Kungafamiljen i Storbritannien är kända för att leva efter divisen: “Never complain, never explain”. Prins Harry menar att hans bror, kronprinsen, fått en utbetalning av medierna och att pappan undvikit att framstå i dålig dager i medierna och därför hållit sig utanför konflikten.

– Kungligheter vill inte framstå i dålig dager, men Harry bryr sig inte om det här, förklarar hon.