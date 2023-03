Ny rapport: Så kan resistenta bakterier stoppas

Till 2050 beräknar WHO att upp till tio miljoner människor varje år kan dö på grund av antibiotikaresistens – vilket ungefär är lika många som globalt avled till följd av cancer 2020.



I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP trycker man på att miljöperspektivet är en viktig pusselbit att beakta i kampen mot resistensen.



Miljö en källa



Det handlar dels om att begränsa spridningen av resistenta bakterier via miljön, som bland annat hamnar där på grund av bakterier från oss människor. Rapporten pekar på att det krävs en "global kraftansträngning" för att förbättra bristande vatten- och avloppssystem och på så sätt minska spridningen av bakterierna den vägen.



En annan viktig miljöaspekt rör hur man kan motverka uppkomsten av nya former av resistens hos sjukdomsframkallande bakterier, säger Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.



Miljön kan ses som en källa för nya resistensegenskaper, säger han.



Sjukdomsframkallande bakterier blir resistenta framför allt genom att de tar upp dna från andra bakterier, ofta från bakterier som finns i miljön.



