Antarktis slår värmerekord – 30 grader varmare än normalt

Det har varit ovanligt varmt både på Nordpolen och på Sydpolen den senaste tiden. Vid minst en väderstation har ett nytt värmerekord slagits, något som oroar forskare runt om i världen.



På den fransk-italienska Concordia-stationen i Antarktis, på 3 234 meters höjd, uppmättes temperaturen till minus 12,2 grader i fredags. Det är cirka 40 grader varmare än normalt.

Värmerekord vid flera stationer

På den ryska Vostok-stationen i Antarktis, som ligger närmare Sydpolen och på ännu högre höjd, slogs i veckan nytt värmerekord på minus 17,7 grader, cirka 15 grader varmare än det tidigare värmerekord på platsen, enligt vädertjänsten Maximiliano Herrera, specialiserad på extremväder.

Vostok-stationen blev känd då den sommaren 1983 registrerade den hittills lägsta temperaturen som har uppmätts i världen på minus 89,2 grader.

På den kustbelägna Terra Nova-basen i Antarktis, som just nu är på väg in i höstsäsongen, låg temperaturen i veckan på plus 7 grader.

