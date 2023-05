Vallokalerna är öppna – i dag avgörs om sittande presidenten Erdogan får vara kvar eller om utmanaren Kiliçdaroglu lyckas bryta hans 20 år vid makten.

Den nuvarande presidenten Recep Tayyip Erdogan fick 49,5 procent av rösterna i första omgången, vilket var betydligt bättre än opinionssiffrorna. I söndagens andra valomgång tror de flesta bedömarna att han står inför en valseger.

Erdogan syns och hörs i statlig media – medan utmanaren Kiliçdaroglu får fiska röster genom sociala medier och direkt-sms ut till väljarna.

Kämpar om veliga väljare

När vallokalerna öppnade på söndag morgon fortsatte Kiliçdaroglus direktkampanj med bland annat med ett inspelat tal i hamnen Kadiköy, Istanbul. I talet lovar han att kasta ut omkring fyra miljoner flyktingar från Turkiet.

”Du tog hit mer än tio miljoner flyktingar”, dånar talet som riktar sig mot president Erdogan. ”Jag tillkännager härmed att jag kommer skicka tillbaka flyktingarna så fort jag kommer till makten”, säger han, rapporterar The Guardian.

Vinnaren kan bli klar redan ikväll

Även om Kiliçdaroglu och hans parti Republikanska folkpartiet har profilerat sig som demokrati-ivrare, har de nationalistiska tongångarna ökat sedan den första valomgången. Kanske för att locka över väljarna från nationalistiska Segerpartiets kandidat Sinan Oğan som slogs ut i förra valomgången.

– Det blir framför allt spännande att se var de väljare som röstade på Sinan Oğan, som hamnade på tredje plats i förra valomgången med 5,2 procent, kommer att lägga sina röster. Sedan var det många bland förstagångsväljarna som inte röstade, så där har man lagt in en stöt, säger TV4 Nyheternas Terese Cristiansson som är på plats i Istanbul under valdagen.



Vallokalerna stänger klockan 17 lokal tid (16 svensk tid) och resultatet av valet väntas klarna redan under söndagskvällen.