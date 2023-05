Wagnerledaren: Vi har intagit hela Bachmut

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landade under morgonen i Hiroshima för att vara med under G7-mötet mellan världens rikaste länder. Beskedet kommer från Japans utrikesdepartement efter att Zelenskyj uttryckt ett starkt önskemål om att vara på plats fysiskt och inte delta på länk. Stödet för Ukraina där är stort – det märktes redan under presidentens flygresa dit, som Frankrike stod för.





Läs mer