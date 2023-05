Förra året smittades rekordmånga svenskar av sorkfeber.

Men i år har trenden vänt och bara 89 fall av sjukdomen har rapporterats in.

Forskarnas förklaring: Kraschad gnagarstam.



Sorkfeber är en virussjukdom som sprids genom inandning av damm som förorenats av sorkars urin. Ofta leder den till milda symptom. Men för vissa blir det värre.



Som för Patrik Edin, till exempel. Han smittades när han städade sitt vedförråd och drabbades så allvarligt att han knockades i feber och till slut fick läggas in på sjukhus. Och han har ett gott råd till alla som nu ska städa sommarstugor, förråd och liknande:



– Använd munskydd! Det kan faktiskt vara så enkelt, säger Patrik Edin.

Tydlig nedgång

Det genomsnittliga antalet fall per år har varit 226 under de senaste tio åren. I år har dock endast 89 fall rapporterats in till folkhälsomyndigheten, vilket betyder att antalet fall av sjukdomen för närvarande är mycket lågt.



– Färre skogssorkar ger färre infektioner hos människor. Vilket troligen kommer att bestå även över nästa vinter då det tar tid för sorkstammen att återhämta sig, säger Frauke Ecke, professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Sorkar bakom fler sjukdomar

Dåligt med föda, fler rovdjur och sjukdomar kan vara förklaringar till att gnagarna i norra Sverige är få i år. Forskarna undersöker också om det finns ett samband mellan smågnagare och fästingburna sjukdomar, såsom TBE och borrelia. Genom att studera data bakåt i tiden och jämföra med miljöövervakningsresultat, hoppas forskarna få en bättre förståelse för spridningen av dessa sjukdomar där fästingar plockar upp viruset från exempelvis gnagare.