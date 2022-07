I våras såg vi honom få en Golden Buzzer av Sarah Dawn Finer när han medverkade i Talang 2022. Han tog sig direkt till final och sedan kammade han hem hela tävlingen. I kväll är Talangvinnaren hos Lotta på Liseberg och bjuder på ännu mer musik.

Aron fick stående ovationer

12-åriga Aron Eriksson-Aras har en fantastisk röst för sin unga ålder och det visade han på Liseberg ikväll. Först sjöng han "So sick" och sedan fick han även framföra kvällens finalnummer där han sjöng "And I'm telling you" från filmen Dreamgirls. Efter framträdandet möttes han av stående ovationer.

Se honom sjunga i klippet ovan.