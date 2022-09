Kvalveckan i Idol 2022 är precis runt hörnet och i år är den större än någonsin! Kungsträdgården i Stockholm kommer att fyllas av nervösa och förväntansfulla deltagare som tävlar om att få en plats i de kommande fredagsfinalerna.

Här är startordningen och låtarna för kvalveckan:

Måndag

Amanda Andersson – Message in a Bottle

Arvid Einarsson – Way Down We Go

Albin Tingwall – If I Ain’t Got You

Vera Arkelid Jalméus – Iron Sky

Ida Hallquist – Rich Girl

Espen Edberg – Utan dina andetag

Tisdag

Angelina Terennikova – Human

Emil Westermark – Snälla bli min

Caroline Ellingsen – I See Red

Carmen Toubia – We Don’t Have to Take Our Clothes Off

Sebastian Hautamäki – Jag gråter bara i regnet

Julien Keulen – Alive

Onsdag

Linus Johansson – Sex on Fire

Amadeus Hallström – In The Stars

Nike Sellmar – Desperado

Sanna Ekdahl Akanni – Hard Knocks

Luka Nemorin – Half A Man

Ruby Lindén – For Tonight

Torsdag

Sebastian Rydgren – Everybody Wants to Rule the World

Than Tamthong – Writing’s on the Wall

Klara Almström – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Vanessa Rose – Ready or Not

Neville Ristenfeldt – 10 Summers

Anton Älvstrand – Jag ska fånga en ängel

SÅ HÄR GÅR KVALVECKAN TILL:

I Idols kvalvecka tävlar deltagarna som har tagit sig till topp 24. Måndag till torsdag tävlar sex personer genom att sjunga en varsin låt. Tittarna röstar på sina favoriter och de två med flest röster går direkt till kvalfinalen på fredag.

Utöver de som gått vidare direkt från kvalet delar Idoljuryn ut ett antal wildcards till deltagare de tycker ska få en chans till att visa för svenska folket vad de går för. Deltagarna sjunger varsin låt och gör upp om att ta sig till Idols fredagsfinaler.

Kvalveckan pågår måndag 19/9 till fredag 23/9 20.00 på scenen i Kungsträdgården i Stockholm och sänds på TV4 Play och TV4. Vill du sitta i publiken? Läs mer om eventet här.